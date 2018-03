Série A2: segunda fase começa sábado O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta segunda-feira à tarde, a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. A primeira rodada será disputada neste final de semana, apesar do Feriado de Páscoa. No sábado, às 20h45, a Espn Brasil vai mostrar ao vivo o jogo entre Taubaté e Nacional, no Vale do Paraíba. Domingo cedo, às 10 horas, a Rede Vida de Televisão transmitirá Flamengo, de Guarulhos, contra Internacional, de Limeira. Os outros dois jogos da primeira rodada serão realizados domingo à tarde. Às 16 horas se enfrentam Taquaritinga e Flamengo, enquanto às 18h30 jogam Bandeirante e Birigui. A segunda rodada será disputada toda no dia 17 para evitar confronto de horário com a final da série A1, no confronto decisivo entre São Caetano e Paulista, marcado para dia 18 de abril. Nesta segunda fase, os oito times classificados foram divididos em dois Grupos e jogaram entre si em turno e returno. Ao final das seis rodadas, os dois melhores colocados de cada Grupo se classificam para a terceira fase, onde novamente jogaram entre si em turno e returno. Apenas o melhor colocado da terceira fase garante o acesso à divisão de elite do futebol paulista em 2005. Os grupos ficaram formados assim: Grupo 3 - Francana (1º do Grupo 1); Nacional (2º do Grupo 2); Taubaté (3º do Grupo 2); Taquaritinga (4º do Grupo 1). Grupo 4 - Internacional (1º do Grupo 2); Botafogo 2º do Grupo 1); Bandeirante (3º do Grupo 1); Flamengo (4º do Grupo 2). Eis a tabela da segunda fase: 1ªRodada - 10/04 (sábado) Taubaté x Nacional - 20h45 11/04 (domingo) Flamengo x Internacional - 10 horas Taquaritinga x Francana - 16 horas Bandeirante x Botafogo - 18h30 2ªRodada - 17/04 (sábado) Internacional x Bandeirante Botafogo x Flamengo Francana x Taubaté Nacional x Taquaritinga 3ªRodada - 21/04 (quarta-feira) Bandeirante x Flamengo Botafogo x Internacional Taubaté x Taquaritinga Nacional x Francana 4ªRodada - 25/04 (domingo) Flamengo x Bandeirante Internacional x Botafogo Francana x Nacional Taquaritinga x Taubaté 5ªRodada - 28/04 (quarta-feira) Bandeirante x Inter Flamengo x Botafogo Taubaté x Francana Taquaritinga x Nacional 6ªRodada - 02/05 (domingo) Botafogo x Bandeirante Inter x Flamengo Francana x Taquaritinga Nacional x Taubaté