Série A2 tem 6 jogos neste domingo A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será completada neste domingo, às 16 horas, com a realização de seis partidas. Um dos destaques é o confronto entre Internacional e Flamengo de Guarulhos, pelo grupo 2, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. A Internacional, que na estréia conquistou uma boa vitória sobre o Taubaté (2 a 1) fora de casa, espera ter o mesmo desempenho em seu estádio. O Flamengo, no entanto, empatou em casa, sem gols, com o Bragantino e, agora, precisa de um bom resultado para se reabilitar. Ainda pelo grupo 2, o Bragantino recebe o São Bento, no estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. O time da casa tem como base os jogadores cedidos pelo Santos e Márcio Fernandes no comando. O time sorocabano venceu na estréia o São José, por 1 a 0, e tenta a segunda vitória. No Vale do Paraíba, o São José busca a reabilitação contra o Nacional, que venceu a Matonense. No grupo 1, a Francana vai buscar a segunda vitória em Taquaritinga, que conseguiu bom empate na estréia, fora de casa, com o Araçatuba. O combalido Olímpia, que foi goleado por 7 a 1 pelo Comercial, enfrenta o Rio Preto, no estádio Tereza Breda, em Olímpia. O time de São José do Rio preto também foi mal na primeira rodada, perdendo em casa pelo Botafogo, por 3 a 0. E em Ribeirão Preto, o motivado Botafogo duela contra o Araçatuba, dirigido por Nenê Burrinuevo. Confira os confrontos de domingo, todos a partir das 16 horas: São José x Nacional; Internacional x Flamengo; Bragantino x São Bento; Botafogo x Araçatuba; Olímpia x Rio Preto e Taquaritinga x Francana.