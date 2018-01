Série A2 tem apenas 1 partida amanhã A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 terá apenas um jogo nesta sexta-feira. E será justamente o duelo de líderes do grupo 1. O Bandeirante recebe o Sertãozinho, às 20h30, em Birigüi. Os dois times somam sete pontos, ao lado do Taquaritinga. O Bandeirante é dirigido por Fito Neves, que ficou conhecido em 1993 por levar o Vitória ao vice-campeonato brasileiro. E, para atrair o torcedor, a diretoria do clube decidiu sortear um automóvel modelo Caravan Comodoro, modelo 1992, e diversos outros brindes para quem for ao estádio. A Série A2 está movimentada. Alguns clubes estão trocando de técnicos. O Olímpia, lanterna do grupo 1, demitiu Luís Reinaldo Barbosa e para seu lugar trouxe o ex-lateral Jura, que foi campeão mundial pelo São Paulo em 1993. O Guaratinguetá, que perdeu Ivo Secchi para o Noroeste na semana passada, continua com Renato Martins de interino. Enquanto isso, o Oeste teve seu estádio, Ideonor Picardi Semeghini, liberado para receber os jogos da Série A2. Assim, enfrentará o Noroeste em casa na próxima rodada, que acontece domingo. Confira os outros jogos da rodada: Sábado - Juventus x Guaratinguetá, Comercial x Araçatuba e Taquaritinga x Francana; Domingo - Rio Preto x Botafogo, Olímpia x Mirassol, Matonense x São Bento, Taubaté x Nacional, Bragantino x Flamengo e Oeste x Noroeste.