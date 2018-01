Série A2 tem apenas um jogo amanhã A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 terá apenas uma partida neste sábado. São Bento e Bragantino se enfrentam no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 18 horas. As duas equipes estrearam, na última quinta-feira, com vitória fora de casa pelo grupo 2 do campeonato. O São Bento bateu o Flamengo por 2 a 1, em Guarulhos, enquanto o Bragantino venceu o Sãocarlense por 1 a 0, em São Carlos. A rodada será completada no domingo com os seguintes jogos: Mirassol x Bandeirante, Francana x Comercial, Olímpia x Taquaritinga e Rio Preto x Oeste (grupo 1); Flamengo x São José, Matonense x Nacional e Atlético Sorocaba x Sãocarlense (grupo 2).