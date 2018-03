Série A2 tem apenas uma partida amanhã Considerados dois dos piores times do atual Campeonato Paulista da Série A2, Bragantino e São José se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Este jogo deveria ser realizado em Bragança Paulista, mas foi cancelado por causa da interdição do estádio Marcelo Stéfani, por falta de segurança à torcida. Curiosamente, os dois times se enfrentaram sábado à noite no Vale do Paraíba, já pelo segundo turno do campeonato, e o Bragantino se deu melhor, vencendo por 1 a 0. O time de Bragança soma oito pontos, na penúltima posição do grupo 2, enquanto o São José é lanterna com quatro pontos e está seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série A3 em 2005. Pelo regulamento somente o último colocado, independente da chave, será rebaixado. O Bragantino, do técnico Márcio Fernandes e com base de jogadores emprestados pelo Santos, deve ter o mesmo time do último jogo. O São José deverá promover várias estréias na tentativa de escapar da crise. A 11ª rodada será realizada no fim de semana. A Francana lidera o grupo 1, com 19 pontos, enquanto Taubaté e Internacional de Limeira dividem a ponta da outra chave, com 18 pontos cada.