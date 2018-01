Série A2 tem dois jogos nesta quarta A briga para chegar à elite do futebol paulista terá dois jogos na noite desta quarta-feira. Abrindo o returno da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, o São Bento, com líder do grupo 4 com cinco pontos, defenderá sua posição em casa contra o Bandeirante. E em Bauru, se enfrentam Noroeste e Mirassol. Ambas partidas começam às 19 horas. Contando com o apoio de sua torcida, no Estádio Walter Ribeiro, o São Bento vai receber o Bandeirante, lanterna com dois pontos. No jogo do fim, entre os mesmos dois times, houve empate em 1 a 1, em Birigüi. Dono da melhor campanha da competição, o time de Sorocaba ficará próximo de garantir o acesso em caso de vitória. Em recuperação e animado pela vitória no domingo, em Mirassol, por 2 a 1, o Noroeste também deverá ter perto de 10 mil torcedores empurrando o time para cima do adversário, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo de Castilho. As duas equipes dividem a vice-liderança, com quatro pontos cada e campanhas rigorosamente iguais. Após o término do returno, apenas os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A1. O campeão de cada grupo decidirá o título da A2 num jogo único, realizado na casa do time de melhor campanha.