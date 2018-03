Série A2 tem duas partidas amanhã Juventus e Araçatuba vão brigar diretamente pela liderança do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado, a partir das 15 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, em São Paulo - a Cultura transmite. No outro jogo do dia, o Comercial recebe o Bragantino, às 18h10, em Ribeirão Preto - ao vivo na ESPN Brasil. Como venceram na primeira rodada da segunda fase, Juventus e Araçatuba estão com 3 pontos cada. Por isso, nova vitória deixará um deles na liderança isolada do grupo 3, enquanto Comercial e Bragantino ainda não somaram pontos. A rodada será completada no domingo, com outros dois jogos, ambos válidos pelo grupo 4. O Bandeirante enfrentará o Noroeste, em Birigüi, às 15 horas, e o São Bento receberá o Mirassol, em Sorocaba, às 18h10.