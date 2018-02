Série A2 tem quatro partidas amanhã A 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 começa neste sábado com quatro partidas. O São Bento, time de melhor rendimento em seis rodadas, estará em ação diante do Taubaté. A liderança do grupo 2 está com o São Bento, que tenta chegar a sua sétima vitória em sete partidas. Enfrenta o vice-líder Taubaté, às 18h10, em Sorocaba. A partida será transmitida pela TV Cultura. Antes, às 15 horas, em Bragança Paulista, o Bragantino recebe o Oeste. O time da casa está em quinto lugar no grupo 2, com 10 pontos, enquanto o adversário de Itápolis é o penúltimo colocado, com apenas três pontos e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Já no grupo 1, o Sertãozinho tenta a reabilitação diante da Francana no estádio Frederico Dalmazo, às 19 horas, em Sertãozinho, com transmissão da Rede Vida. E em Bauru, a partir das 20h45, o Noroeste recebe o Flamengo - ao vivo na ESPN Brasil. Confira os jogos de domingo, que completam a rodada da Série A2: 10 horas - Mirassol x Botafogo; 10h30 - Rio Preto x Olímpia; 15 horas - Matonense x Juventus, Guaratinguetá x Nacional e Comercial x Bandeirante; 18h10 - Araçatuba x Taquaritinga.