Série A2 tem quatro partidas amanhã A 16.ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista terá quatro jogos neste sábado. E para dois times - Bandeirante e Juventus - as partidas podem significar o passaporte para a segunda fase da competição. No grupo 1, o líder Bandeirante joga em casa e precisa da vitória sobre o Comercial, às 19 horas, para já garantir vaga na segunda fase - a Rede Vida transmite ao vivo. No grupo 2, o Juventus é o vice-líder, atrás apenas do já classificado São Bento, e recebe a rebaixada Matonense, às 15 horas. Se vencer, também garante a vaga na próxima fase. Também pelo grupo 2, o Nacional, em busca de uma vaga, recebe o Guaratinguetá, que luta contra o rebaixamento - a Cultura transmite. E o Botafogo joga em casa contra o Mirassol, ao vivo na ESPN Brasil. Confira os jogos da 16ª rodada: sábado Nacional x Guaratinguetá (15h), Juventus x Matonense (15h), Bandeirante x Comercial (19h) e Botafogo x Mirassol (20h45); domingo - Francana x Sertãozinho (10h), Oeste x Bragantino (15h), Olímpia x Rio Preto (15h), Taubaté x São Bento (15h), Flamengo x Noroeste (15h) e Taquaritinga x Araçatuba (18h10).