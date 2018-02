Série A2 tem rodada dupla e decisiva As semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 serão iniciadas nesta quinta-feira com os confrontos Matonense x Oeste e Atlético Sorocaba x Taquaritinga. As duas partidas serão transmitidas pela ESPN-Brasil. Em Matão, às 19 horas, a Matonense receberá o Oeste e tenta reverter a vantagem do adversário. O time terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo 2, com 25 pontos. Já o Oeste, que ficou em primeiro do grupo 1, com 32, terá como arma os rápidos contra-ataques, principalmente com os laterais Carabina e Rodrigo. Na outra partida, em Sorocaba, às 21 horas, o Atlético Sorocaba, que terminou como líder do Grupo 2, com 28 pontos, enfrentará o Taquaritinga, vice do grupo 1, com 29, também para reverter a vantagem. O destaque do Atlético será o atacante Ricardo Xavier , que tem dez gols e luta pela artilharia, enquanto o Taquaritinga contará com o experiente volante Goiano, ex-Bragantino, e um dos destaques da competição.