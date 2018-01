Série A2 tem três partidas amanhã A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 terá três jogos neste sábado. O destaque fica para o confronto entre Taquaritinga e Francana, pelo grupo 1, que começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. A Francana terá a estréia do técnico Wilson Mano, contratado na terça-feira para substituir Marco Antônio Machado. Ainda no sábado, também pelo grupo 1, o Comercial recebe o Araçatuba, em Ribeirão Preto, com transmissão da TV Cultura a partir das 18h10. Já pelo grupo 2, o Juventus enfrenta o Guaratinguetá a partir das 16 horas, na Rua Javari, em São Paulo. O time do Vale do Paraíba, que perdeu Ivo Secchi para o Noroeste na semana passada, continua com Renato Martins como técnico interino. Confira a rodada: Sábado - Juventus x Taquaritinga, Comercial x Araçatuba e Taquaritinga x Francana. Domingo - Rio Preto x Botafogo, Olímpia x Mirassol, Matonense x São Bento, Taubaté x Nacional, Bragantino x Flamengo e Oeste x Noroeste.