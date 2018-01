Série A2 tem três partidas amanhã O Campeonato Paulista da Série A2 terá 3 partidas neste sábado, pela quinta rodada. Os destaques são o jogo entre São Bento e Bragantino, com transmissão da TV Cultura, e o confronto de Araçatuba e Rio Preto, que passa na ESPN Brasil. Em Sorocaba, pelo grupo 2, às 18 horas, o São Bento, líder e único com 100% de aproveitamento, com 12 pontos, recebe o Bragantino, que tem sete pontos. Antes, às 16 horas, em São Paulo, também pelo grupo 2, o Nacional, outro com 7 pontos, enfrenta o Flamengo, que está com três pontos. E, às 20h45, pelo grupo 1, o Araçatuba, que está com oito pontos, enfrentará o Rio Preto, que tem sete. O problema é que o Araçatuba corre o risco de perder seis pontos por uso irregular de um jogador. Seu julgamento acontecerá segunda-feira no TJD da Federação Paulista de Futebol. No domingo, outros seis jogos complementam a rodada: 10h - Mirassol x Bandeirante; 11h - Sertãozinho x Taquaritinga e Francana x Botafogo; 15h - Guaratinguetá x Taubaté e Matonense x Oeste; 16h - Comercial x Olímpia.