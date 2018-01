Série A2 terá confronto de líderes Cinco jogos completam neste sábado, a quarta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O principal confronto ocorrerá em Guarulhos, entre os invictos Flamengo (7 pontos ganhos) e Marília (7). O Rio Preto, que também tem sete pontos, vai a Sorocaba para a partida contra o São Bento. Campeão da Série A-III no ano passado, o São Bento ainda não venceu nesta temporada e tem apenas dois pontos ganhos. O Marília, do técnico Wanderley Paiva, ganhou um novo reforço. Trata-se do atacante José Eduardo Esídio, que estava no futebol peruano e onde viveu um drama: lá descobriu ser portador do vírus da Aids. Antes de ir para o exterior, era conhecido como Zé Eduardo. No Peru, quando teve o diagnóstico médico, passou a ser chamado de Esídio. Agora, no Marília, quer ser chamado simplesmente por Edu. Ele é irmão do volante Odair, do Santo André, e primo do veterano atacante Nílson Esídio, o cigano do futebol e que também passou pela seleção brasileira no final da década de 80. O veterano meia Palhinha, ainda sem condições de atuar, vai ficar de fora. Em Bragança Paulista, o Bragantino (5) terá a chance de melhorar sua classificação e aproximar-se das primeiras colocações. Para isso, precisa vencer o Paraguaçuense (4). O Olímpia (3), em casa, enfrenta o ainda invicto Sãocarlense (2), que, no entanto, em apenas duas partidas, também não venceu. O técnico Ciro Rios substitui Aluísio Guerreiro no time de São Carlos, que, no dia 20, enfrentará o São José, no Vale do Paraíba, jogo suspenso na segunda rodada devido à forte chuva. O São José (1) receberá o Mirassol (4), em clima tenso, pois, no início da semana, o técnico Admir Mello, insatisfeito com uma reportagem, agrediu um jornalista do diário Vale Paraibano. Ele está sob pressão e uma derrota em casa poderá custar-lhe o cargo.