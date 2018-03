Série A2 terá rodada completa amanhã Todos os jogos da segunda rodada do returno do Campeonato Paulista da Série A2 serão disputados nesta quarta-feira. Um dos destaques fica para o duelo dos opostos: Nacional x São José, às 15 horas, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pelo grupo 2. Vice-líder, com 14 pontos, o Nacional está empolgado pela boa vitória por 2 a 1 diante da Matonense, fora de casa. E, agora, luta para encostar na líder Internacional (17 pontos). Por outro lado, se a competição terminasse hoje, o São José seria o clube rebaixado à Série A3 de 2005. O time do Vale do Paraíba, que segura a lanterna do grupo com apenas quatro pontos, está há 22 dias sem vencer e contabiliza três derrotas consecutivas. Ainda no grupo 2, no mesmo horário, o Flamengo (sexto colocado - 10 pontos) busca a terceira vitória contra a Internacional (líder - 17), em Guarulhos, no estádio Antônio Soares de Oliveira. No Vale do Paraíba, o Taubaté (terceiro - 12) busca a vice-liderança contra a Matonense (quinto - 10), no Joaquim de Moraes Filho. Já o Bragantino (penúltimo - 5) enfrenta o São Bento (quarto - 12), em Sorocaba, no estádio Municipal Walter Ribeiro. No último fim de semana, a partida entre Bragantino e Flamengo foi interrompida aos 12 minutos do segundo tempo devido às fortes chuvas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) marcou novo confronto para o próximo dia 31 (quarta-feira), às 15 horas, de novo em Osasco. Pelo grupo 1, às 20h30, o Araçatuba (penúltimo - 9) tenta deixar as últimas posições contra o Botafogo (sexto - 10), no estádio Ademar de Barros. Em São José do Rio Preto, o recuperado Olímpia (terceiro - 13) vai em busca da quarta vitória seguida, em jogo com o Rio Preto (lanterna - 4), no Anísio Haddad. Em casa, a Francana (líder - 16) busca a reabilitação contra o Taquaritinga (quarto - 12). E o Bandeirante (vice-líder - 15) vai até Ribeirão Preto encarar o Comercial (quinto - 11), no Palma Travassos.