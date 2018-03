Série A2 terá três partidas amanhã A 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será aberta neste sábado, com três partidas. O destaque fica por conta do jogo entre Taubaté e São José, o chamado Clássico do Vale, às 20h45, com transmissão da ESPN Brasil. O Taubaté, líder do grupo 2 com 18 pontos, quer a revanche. Afinal, na primeira partida entre os dois, o São José venceu por 2 a 1. Enquanto o Taubaté tenta chegar à sua sétima vitória, o São José é o lanterna da competição, com apenas cinco pontos, e correr sério risco de ser rebaixado para a Série A3 no próximo ano. "Mas ninguém vence antes de entrar em campo", alerta o técnico do líder, Toninho Moura. A Internacional, outra líder com 18, jogará às 15 horas, em Indaiatuba, contra o Bragantino, penúltimo colocado, com 9 pontos. O time de Bragança Paulista quer manter sua ascensão, ainda sem poder jogar em seu estádio. Em Birigüi, às 19 horas, o Bandeirante tenta manter a segunda colocação do grupo 1, com 16 pontos, jogando contra o Taquaritinga, que ocupa a sexta colocação, com 13. A partida será realizada no estádio Pedro Marin Berbel e terá a transmissão ao vivo da Rede Vida. A rodada será completada domingo, com mais quatro jogos: 15 horas - Flamengo x Nacional; 16 horas - Comercial x Botafogo, São Bento x Matonense e Francana x Rio Preto.