Série A3 começa com televisão A principal atração na rodada de abertura do Campeonato Paulista da Série A3 - Terceira Divisão - será o jogo entre o estreante Rio Claro e a tradicional Ferroviária, a partir das 10 horas, em Rio Claro, com transmissão ao vivo pela Rede Vida de Televisão. Outros seis jogos completam a rodada à tarde. O Rio Claro foi o campeão da Série B1 ano passado e, por isso, garantiu vaga na Série A3. A sua torcida está empolgada e deve comparecer em grande número ao estádio. Outros clubes tradicionais também participam da competição, como o Noroeste de Bauru, o Taubaté e o XV de Piracicaba. Para este ano, a FPF regionalizou o campeonato, dividindo as equipes em dois grupos. Na Grupo 1 estão Araçatuba, Barretos, Inter de Bebedouro, Jaboticabal, Noroeste, Paraguaçuense, Sertãozinho e XV de Jaú. No Grupo 2, além de Independente e Guaratinguetá, estão Ferroviária, ECO, Palmeiras-B, Rio Claro, Taubaté e XV de Piracicaba. Como fórmula de disputa para a A-3, a FPF, juntamente com os representantes das 16 equipes participantes, decidiu que os times se enfrentarão entre si nos grupos, em turno e returno. Os dois melhores de cada Grupo se classificam para as semifinais, que será disputada em duas partidas, assim como a final. As duas melhores equipes garantirão acesso a Série A-2 em 2004. A pior equipe de cada grupo será rebaixada para a B-1. Confira todas as partidas da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3: Grupo 1 - 16h00 - Noroeste x Inter de Bebedouro; 17h00 - Jaboticabal x XV de Jaú, Sertãozinho x Barretos e Paraguaçuense x Araçatuba. Grupo 2 - 10h00 - Rio Claro x Ferroviária - Rede Vida ao vivo; 16h00 - Osasco x XV de Piracicaba; 17h00 - Taubaté x Palmeiras B.