Série A3 do Paulista começa amanhã O Campeonato Paulista da Série A3 começa neste sábado, com o jogo Independente x Barretos. Em princípio, serão 19 times participantes, pois na quinta-feira a direção da Internacional de Bebedouro oficializou o seu pedido de licença, alegando falta de recursos financeiros. A Federação Paulista de Futebol ainda não anunciou se irá substituir o clube ou manterá com um a menos. Como acontece na Série A2, a grande atração da terceira divisão paulista é o acesso de quatro clubes. Os participantes estão divididos em dois grupos na primeira fase. No 1 estão Monte Azul, Barretos, XV de Piracicaba, Ferroviária, Jaboticabal, Independente, XV de Jaú, Rio Claro e Votuporanga. E o 2 é formado por Taboão da Serra, Itararé, ECO-Osasco, Primavera, Mauaense, Grêmio Barueri, Palmeiras-B, ECUS, São José e São Vicente. Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno e returno dentro do grupo, com os quatro primeiros de cada chave se classificando para a etapa seguinte. Os dois piores times de cada serão rebaixados para a Série B em 2006. Na segunda fase, os oito times restantes formam dois novos grupos, com quatro times cada. Ao final desta etapa, os dois primeiros de cada uma das chaves estarão promovidos para a Série A2 do próximo ano, sendo que os campeões das chaves decidem o título da temporada. Dos atuais 19 participantes, nove são novidades em relação a 2004. Monte Azul, Ferroviária, ECUS e Grêmio Barueri vieram da Série B1, enquanto Taboão da Serra, Itararé, São Vicente e Votuporanga foram promovidos da B2. O 9º time é o São José, rebaixado da A2 no ano passado. O ausente será o Sãocarlense, que, após o rebaixamento de 2004, fechou as portas.