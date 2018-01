Série A3 do Paulista tem mais 7 jogos A primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 será completada neste domingo com sete partidas. Logo às 10 horas, no estádio "Zezinho Magalhães", em Jaú, o XV de Jaú enfrenta a recém-promovida Ferroviária, que após o rebaixamento de 2003, está de volta à Terceira Divisão do futebol paulista. O jogo terá transmissão da Rede Vida. Dois jogos foram cancelados. Num deles, a Internacional, de Bebedouro pediu seu afastamento da competição por falta de estrutura e recursos financeiros. O time iria enfrentar, em casa o Rio Claro. A Federação ainda não resolveu como fará com esta vaga aberta no Grupo 1. Pode convocar o quinto colocado da Série B-1, o Linense; ou então chamar algum clube da Série B-2, onde o quinto colocado, Assisense, e o sexto, o Campinas, já se candidataram às vagas. Outra opção seria o retorno do Sãocarlense, rebaixado e que fechou as portas durante o mês. Outro jogo cancelado foi entre Taboão da Serra e Ecus, de Suzano. O estádio do Taboão não estaria em condições mínimas exigidas, inclusive com 10 mil torcedores. A FPF não oficializou o motivo do adiamento. Estes dois times já integraram a elite do futebol de São Paulo e sonham com melhores dias. O time da casa, com um orçamento modesto, tenta manter a tradição de revelar talentos como Marola, Alfinete, França, Sony Anderson e Toninho. A Ferroviária, numa parceria entre a iniciativa privada e a prefeitura de Araraquara, está reestruturada desde o ano passado e entra na competição para buscar o acesso. Um pouco mais tarde, às 11 horas, o ECO-Osasco enfrenta na Grande São Paulo o São José. Rebaixado na Série A-2 no ano passado, o time do Vale do Paraíba tenta se reerguer sob o comando do técnico Sérgio Valentim, ex-goleiro da Seleção Brasileira. No mesmo horário, ainda na região metropolitana, o Taboão da Serra, um dos promovidos da extinta Série B-2, faz seu primeiro jogo na nova divisão contra o ECUS, que também estréia na competição. Não muito longe dali, em Mauá, o Mauaense recebe o São Vicente ainda sem os prometidos reforços vindos do Corinthians. O time de Mauá firmou uma parceria com o Timão, que cederá os jogadores não-aproveitados pelo clube, mas somente depois do Carnaval. O Palmeiras-B vai até o interior, onde encara o Primavera. O time de Indaiatuba tem como técnico o ex-goleiro do Guarani, Marcos Garça, que brilhou no final dos anos 80. Coincidentemente o técnico do time do Parque Antártica também é um ex-goleiro: Wilson Coimbra, 10 anos de Corinthians. À tarde, a rodada será encerrada com três partidas. No noroeste do Estado, os estreantes SEV e Monte Azul se enfrentam às 15 horas, na cidade de Votuporanga. Para o SEV, entrar em campo já é uma vitória, uma vez que o clube esteve ameaçado de ficar de fora, devido a problemas financeiros e também com a ampliação de seu estádio. O Monte Azul chega à Série A-3 sob a condição de atual campeão da Série B-1, transformada neste ano em Série B. E tem no comando Vilson Tadei, ex-meia do São Paulo e do Grêmio. Outro jogo entre promovidos acontece em Itararé, divisa com o Paraná, onde o Itararé encara o Grêmio Barueri. Às 16 horas, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, o XV de Piracicaba faz o último jogo do dia diante do Jaboticabal. Confira os jogos de domingo: 10h - XV de Jaú x Ferroviária; 11s - ECO-Osasco x São José; Primavera x Palmeiras-B; Mauaense x São Vicente; 15h - SEV x Monte Azul; Itararé x Grêmio Barueri; 16h - XV de Piracicaba x Jaboticabal.