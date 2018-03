Série A3 entra em sua fase decisiva Com o sonho de conquistar o título da temporada e conquistar o acesso para a Série A2, seis times estréiam, neste domingo, na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. Pelo Grupo 4, Rio Claro e XV de Jaú se enfrentam em Rio Claro, às 10 horas, com transmissão ao vivo da Rede Vida. O time da casa terminou a primeira fase na terceira colocação, enquanto que o time de Jaú terminou na vice-liderança. Os times já se enfrentaram duas vezes, com os quinzistas vencendo ambas as partidas. No primeiro turno, em Rio Claro, fez 3 a 1, enquanto que no segundo turno, jogando em casa o XV ganhou por 4 a 3. O Grupo 4 ainda conta com o São José e Grêmio Barueri. No Grupo 3, os dois jogos começarão às 15 horas. O Monte Azul recebe o XV de Piracicaba, em Monte Azul Paulista (SP). Os times buscam o manter o bom aproveitamento da primeira fase, quando o Monte Azul ficou na quarta colocação e o XV sagrou-se campeão do Grupo 1. Nas duas partidas pela primeira fase, cada equipe conquistou uma vitória. Em Piracicaba, o XV fez 1 a 0 e, em Monte Azul Paulista, o time da casa fez 2 a 1. No outro jogo, o Itararé pega o Palmeiras B, em casa. O Itararé terminou a primeira fase no terceiro lugar do Grupo 2, enquanto que o Palmeiras B ficou em segundo. Em dois jogos até agora, cada equipe venceu um. No primeiro turno, em casa, o Palmeiras B fez 2 a 0, enquanto que no segundo turno, em Itararé o time da casa marcou 3 a 0. Na segunda fase, os oito classificados formam dois grupos com quatro times em cada um, que se enfrentarão, dentro dos grupos, em turno e returno. Os dois times que obtiverem o maior número de pontos ganhos em seus grupos, considerando-se os resultados desta fase, totalizando quatro associações, estarão promovidos à Série A2 de 2006.