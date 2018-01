Série A3: FPF adia outro jogo do Ecus Ainda não será desta vez que o Ecus irá estrear no Campeonato Paulista da Série A3. O jogo contra o Grêmio Mauaense, neste sábado, pela segunda rodada, foi adiado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Segundo o laudo técnico da entidade, o estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, não apresenta ainda a capacidade mínima exigida de 10 mil lugares. Na primeira rodada da Série A3, o Ecus já tinha ficado sem jogar, porque o jogo contra o Taboão da Serra também foi adiado, pelo mesmo motivo. A partida chegou a ser transferido para o estádio do time adversário, mas acabou desmarcada. A decisão da FPF surpreendeu o Ecus, o engenheiro Ansel Lancmam, a mando da entidade, visitou o estádio de Suzano na última terça-feira. Ele chegou a elogiar as obras de ampliação do local, dando sinais de que a partida deste sábado poderia ser realizada.