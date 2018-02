Série A3 já teve 35 mudanças de técnicos O Campeonato Paulista da Série A3 deste ano está sendo marcado pela queda e troca de treinadores. Das oito equipes que estão na fase final da competição, apenas XV de Piracicaba, Sertãozinho e ECO ainda não mudaram de comando. Ao todo, 35 treinadores passaram pelos 16 times que iniciaram a competição, em janeiro (uma média de mais de dois treinadores por time). Juntamente com os três times da fase final que mantiveram seus treinadores, Wilson Coimbra e João Ricardo, técnicos de Palmeiras-B e Grêmio Mauaense, respectivamente, não saíram de seus clubes. Os recordistas são Guaratinguetá e Mirassol. Ambos passaram pelas mãos de quatro treinadores cada. Série B - Na Série B do Campeonato Brasileiro a história promete se repetir. Com seis rodadas completas na competição, sete times já trocaram de treinadores. O Paulista perdeu o técnico Zetti, que foi comandar o Guarani. O Marília, que recentemente dispensou Flávio Lopes, anunciou a contratação de Luís Carlos Martins, que está no Mirassol, clube que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. O Mogi Mirim contratou Ademir Fonseca no lugar de Val de Melo. No Sport Recife, Nereu Pinheiro saiu para a chegada de Luiz Carlos Ferreira. O Londrina demitiu o técnico Raul Plasmann e trouxe Caio Júnior. O técnico José Galli Neto, que estava no Flamengo de Guarulhos, na Série A2, foi para o Joinville, na vaga de Edson Gaúcho.