Série A3: Oeste continua 100% O Oeste, de Itápolis, manteve sua campanha 100% dentro do Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer o Noroeste de Bauru, por 2 a 1, neste sábado cedo, em Itápolis. O líder soma 15 pontos em cinco jogos, contra cinco pontos do time de Bauru. A vitória foi garantida logo no começo do jogo, quando Paulista fez um gol de peixinho, aos sete minutos. Ele mesmo ampliou aos 11 minutos, então cobrando pênalti. O time da casa teve inúmeras chances para aumentar o placar, mas não aproveitou a chance. E se complicou a partir dos 35 minutos quando o atacante Cléber foi expulso por agredir o zagueiro Josimar. O Noroeste diminuiu aos 42 minutos, com um belo gol de Missinho, que ajeitou no peito e, sem deixar a bola cair, chutou forte. No segundo tempo, porém, o Noroeste não teve capacidade para buscar o empate. A quinta rodada começou sexta-feira com o empate de 1 a 1 entre Barretos e Osasco. Outros seis jogos acontecem neste sábado à tarde.