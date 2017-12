Série A3 paulista tem três líderes Depois dos jogos realizados neste domingo, o Campeonato Paulista da Série A3 tem três líderes. A principal surpresa da 13ª rodada foi a derrota do líder Taquaritinga, em casa, para o lanterna União Mogi, por 2 a 1. Este resultado permitiu que Sertãozinho e Oeste, que empataram por 2 a 2, também chegassem aos 23 pontos, igualando-se ao Taquaritinga. Em Bebedouro, a Internacional empatou por 4 a 4 com Independente. Fabinho Fontes, que estreou no time de Limeira, foi autor de dois gols. O resultado levou a Internacional aos 19 pontos ganhos, na sétima posição. O Independente continua na 12ª colocação, com 13, mesmo número que o Osasco, que cedeu o empate aos 43 minutos para o XV de Jaú, oitavo colocado com 19 pontos.