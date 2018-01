Série A3: São José e Rio Claro empatam Num jogo equilibrado e definido somente no último minuto, São José e Rio Claro empataram por 2 a 2, neste sábado à noite, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). Com este resultado o Rio Claro assumiu a vice-liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista da Série A3, com quatro pontos, enquanto o São José continua na lanterna com apenas dois pontos. O time visitante abriu o placar aos cinco minutos com Anderson Carvalho, de cabeça. O São José virou o jogo em apenas um minuto, no segundo tempo: com Rodi, aos 9, e Léo, aos 10 minutos. No último minuto (aos 45), o Rio Claro foi para cima e merecidamente empatou, com gol de Leandro Diniz. Neste domingo cedo, a partir das 10 horas, o Grêmio Barueri, líder com nove pontos, só precisa de um ponto para garantir o acesso à Série A-2, mesmo com duas rodadas de antecedência. O XV de Jaú também soma quatro pontos e, teoricamente, briga pela segunda vaga . Os dois primeiros colocados de cada vão subir na próxima temporada. O Grupo 3 é liderado pelo Monte Azul, com nove pontos após vencer, nesta tarde, o Itararé, por 3 a 1.