Série A3: Sorocaba vence nos pênaltis O Sorocaba, líder do Campeonato Paulista da Série A-3, só somou um ponto no empate contra o lanterna Internacional de Bebedouro, na manhã deste domingo, depois de ganhar a disputa dos pênaltis por 3 a 2. No tempo normal houve empate sem gols e como prevê o regulamento, o time da casa não somou nenhum ponto e permanece com apenas cinco pontos ganhos. O time até que se deu bem na estréia do técnico Carlos Rabello, mas terá que melhorar muito para fugir do rebaixamento. Situação inversa vive o Atlético Sorocaba, ampliando sua vantagem na liderança, com 25 pontos, quatro a mais que XV de Piracicaba e Bandeirante, os vice-líderes, que têm 21 pontos cada. A rodada será completada à tarde com mais cinco jogos.