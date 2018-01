Série A3 tem 7 jogos neste sábado O Campeonato Paulita da Série A3 terá 7 jogos neste sábado, quando será disputada a segunda rodada. O destaque é o Palmeiras-B, que estreou com vitória e vai enfrentar o ECO, de Osasco, às 10 horas, no Palestra Itália - a Rede Vida transmite ao vivo. "Estamos com a base do time de juniores que disputou a Copa São Paulo. Então, temos um bom ritmo de jogo e precisamos transformar isso em pontos", disse o técnico do Palmeiras-B, Wilson Coimbra. Também pelo grupo 2, São Vicente e Itararé se enfrentam, depois de venceram na rodada de abertura. Já o São José recebe o Primavera e o Grêmio Barueri joga contra o Taboão da Serra. Pelo grupo 1, o XV de Jaú, que venceu na estréia, enfrenta o Rio Claro, fora de casa. Já o XV de Piracicaba, que também ganhou, pega o Barretos. E o Independente encara o lanterna Jaboticabal. Confira a rodada: 10h - Palmeiras-B x ECO-Osasco; 11h - São Vicente x Itararé; 15h - Grêmio Barueri x Taboão da Serra; 15h30 - São José x Primavera; 16h - Jaboticabal x Independente e Rio Claro x XV de Jaú; 19h - Barretos x XV de Piracicaba.