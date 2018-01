Série A3 tem apenas um jogo amanhã Ainda atrás da primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A3, Ferroviária e SEV se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, lutando para deixar a lanterna do grupo 1. Este jogo abre a segunda rodada, que será completada no sábado. Na abertura da competição, a Ferroviária decepcionou ao ser goleada pelo XV de Novembro, em Jaú, por 4 a 1. Já o SEV, de Votuporanga, que estreou na Série A3 vindo diretamente da B2, perdeu em casa para o Monte Azul, por 2 a 1. Na primeira fase da Série A3, disputada em turno e returno, serão dois grupos regionalizados e os quatro melhores de cada formarão duas novas chaves para a segunda etapa. Confira os demais jogos da rodada, todos no sábado: Palmeiras-B x ECO-Osasco, ECUS x Mauaense, São Vicente x Itararé, Grêmio Barueri x Taboão da Serra, Monte Azul x Inter de Bebedouro, São José x Primavera, Jaboticabal x Independente, Rio Claro x XV de Jaú e Barretos x XV de Piracicaba.