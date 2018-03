Série A3 tem apenas um jogo amanhã Na abertura da segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, XV de Piracicaba e Itararé se enfrentam nesta sexta-feira, no estádio Barão da Serra Negra, a partir das 20h30. Os dois começaram mal a disputa: na rodada passada, o XV perdeu e o Itararé só empatou em casa. A rodada será completada com mais três jogos. No sábado, às 19 horas, o XV de Jaú joga em casa, contra o São José, com transmissão da Rede Vida. No domingo, às 10 horas, o Palmeiras-B enfrenta o Monte Azul, no Palestra Itália, e às 15 horas, o Grêmio Barueri recebe o Rio Claro.