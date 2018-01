Série A3 tem dois jogos neste sábado Faltando duas rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, alguns times lutam pela classificação e outros brigam contra o rebaixamento. Neste sábado, começa a 17.ª rodada com dois jogos, em que duas equipes terão a chance de se livrar da ameaça de descenso: Primavera e Ecus, ambos do Grupo 2. O Primavera é o oitavo colocado da chave, com 15 pontos, um ponto a menos do que o Ecus. Uma vitória neste sábado livra os dois. Só que ambos têm uma parada indigesta pela frente. O Primavera vai a Barueri, enfrentar o Grêmio, líder e já classificado. Já o Ecus recebe o EC Osasco, que é o quarto colocado e precisa da vitória para só depender de suas forças para se classificar na última rodada. No Grupo 1, surgiu a denúncia de que o goleiro do Jaboticabal, Milton, teria recebido uma oferta para facilitar a vida da Ferroviária, que venceu o confronto por 3 a 1. José Henrique Leite, funcionário administrativo da Ferroviária, é acusado de ter feito a suposta ligação e oferecido R$ 1 mil ao goleiro Milton para facilitar o jogo. Outra polêmica envolve o regulamento. Os clubes ameaçados de rebaixamento estão se reunindo para que apenas um time caia no Grupo 1, formado com nove times, já que a Internacional de Bebedouro pediu licença antes do início do campeonato. Os interessados são Jaboticabal, Votuporanga, Barretos e Ferroviária. A Série A3 prevê o descendo de duas equipes de cada chave. Confira os jogos da 17.ª rodada: Sábado - Grêmio Barueri x Primavera (15h) e Ecus x EC Osasco (18 horas); Domingo - Votuporanga x XV de Jaú (10 horas); São Vicente x São José (11 horas); Palmeiras B x Taboão da Serra (11 horas); Rio Claro x Independente (15 horas); Monte Azul x XV de Piracicaba (15 horas); Itararé x Mauaense (15 horas); e Ferroviária x Barretos (16 horas).