Série A3 tem rodada decisiva amanhã Faltando apenas três rodadas d final da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista, alguns times podem conseguir a vaga antecipadamente nesta quarta-feira, quando será disputada a 16ª rodada do campeonato. Garantem vaga os quatro primeiros colocados de cada grupo, sendo que os dois últimos serão rebaixados. No grupo 1, o XV de Piracicaba lidera com 27 pontos, já está classificado e recebe o SEV, nesta quarta-feira, no estádio Barão da Serra Negra. O XV de Jaú, vice-líder, folga na tabela. E o Rio Claro, que é o terceiro colocado, pode até se garantir se vencer o Barretos, que luta contra o rebaixamento. Já o Monte Azul, que é o quarto colocado, pega o sexto colocado, o Independente, em Limeira. E o lanterna Jaboticabal tenta sair do desespero contra a Ferroviária, que também luta para se recuperar da fraca campanha. No grupo 2, o já classificado Barueri, que lidera com 35 pontos, enfrenta o ECO-Osasco fora de casa. Na mesma situação, o Palmeiras B, vice-líder e também garantido na próxima fase, recebe o São Vicente. O Itararé joga, em Indaiatuba, contra o Primavera e se classifica caso ganhe e o ECO seja derrotado. Em contrapartida, o Taboão da Serra pode ser o primeiro rebaixado para a Série B, se perder para o Mauaense. E no outro jogo do grupo, o São José encara o ECUS. Confira os jogos desta quarta-feira: 15 horas - Palmeiras-B x São Vicente, ECO-Osasco x Grêmio Barueri, Primavera x Itararé, Mauaense x Taboão da Serra e Jaboticabal x Ferroviária; 19 horas - São José x ECUS e Barretos x Rio Claro; 20 horas - Independente x Monte Azul; 20h30 - XV de Piracicaba x SEV.