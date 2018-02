Série A3 tem rodada decisiva domingo A 19ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 poderá definir, neste domingo, três clubes que ganharão o direito de disputar a Série A2 da competição em 2005. Sertãozinho, Mirassol e Barretos podem garantir vaga antecipada, antes da última ro dada. O regulamento prevê que os quatro finalistas deste ano vão garantir o acesso. Pelo Grupo 3, o Sertãozinho vai a Indaiatuba enfrentar o Primavera. Com oito pontos ganhos e na primeira posição, o time do técnico Edson Só precisa da vitória para se classificar. O Primavera, do técnico Marcos Garça, soma apenas um ponto e já está elim inado. O Barretos recebe o Guaratinguetá no estádio "Antônio Gomes Martins", o Fortaleza. Se vencer, o time barretense não poderá ser mais alcançado pelo adversário deste domingo. O Barretos é segundo colocado com sete pontos, enquanto o time do Vale do Paraíba tem cinco. Há, portanto, a briga direta por uma vaga. No Grupo 4, o Mirassol precisa apenas de um empate diante do Noroeste, fora de casa. O time do técnico Luís Carlos Martins, que também dirige o Marília na Série B do Brasileiro, tem nove pontos e está em primeiro lugar. O clube de Bauru, com seis pontos na segunda posição, precisa vencer ou irá decidir a chance de acesso fora de casa. O ECO-Osasco recebe o XV de Piracicaba na Grande São Paulo. O time de Osasco, com três pontos, precisa vencer para manter-se com chances de classificação. O clube piracica bano tem seis pontos e está em terceiro. Confira a rodada de domingo: 10:00 - Primavera x Sertãozinho; 15:00 - Noroeste x Mirassol; ECO-Osasco x XV de Piracicaba; 16:00 - Barretos x Guaratinguetá. Classificação: Grupo 3 - 1) Sertãozinho 8 pontos; 2) Barretos 7; 3) Guaratinguetá 5; 4) Primavera 1 ponto. Grupo 4 - 1) Mirassol 9 pontos; 2) Noroeste e XV de Piracicaba 6; 4) ECO-Osasco 3 pontos.