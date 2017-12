Série B-1: adiada vaga do acesso A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série B-1 - quarta divisão - foi realizada neste domingo com sete jogos. O Sertãozinho (57 pontos), que poderia antecipar o acesso para a A-3 na próxima temporada, perdeu para o XV de Caraguatatuba, por 1 a 0, sendo superado na classificação pelo Palmeiras B (58 pontos). A rodada também definiu o único rebaixado para a Série B-2 na próxima temporada: o Guarulhos (18 pontos) que foi goleado pelo Mauaense por 5 a 0. A primeira vaga de acesso está garantida pelo líder Osasco, com 60 pontos, que folgou na rodada. A segunda vaga será decidida na última rodada, quando o Palmeiras B folga e torce contra um tropeço do Sertãozinho diante do Guarulhos, no próximo domingo, em Sertãozinho. Se os dois times empatarem em pontos, o Sertãozinho leva vantagem em número de vitórias - 17 contra 16 do time do Parque Antarctica. Pela manhã, na capital, o Palmeiras B manteve-se na briga pelo acesso ao vencer o Batatais, por 1 a 0, com gol de Anselmo aos 42 minutos do segundo tempo. Ainda pela manhã, o Barretos empatou com o Guapira sem gols, mas levou vantagem nos pênaltis (2 a 0 ). Apenas cumprindo tabela no período da tarde, o Fernandópolis venceu o Velo Clube por 3 a 2, e o Lemense ficou no 1 a 1, contra o Palestra, mas nos pênaltis, o time do ABC venceu por 2 a 1, chegando aos 36 pontos. A Ferroviária ganhou do Tupã, por 1 a 0, mantendo a quarta posição com 50 pontos. A rodada: Tupã 0 x 1 Ferroviária; Barretos 0 (2) x (0) 0 Guapira; Palmeiras B 1 x 0 Batatais; XV de Caraguá 1 x 0 Sertãozinho; Guarulhos 0 x 5 Mauaense; Fernandópolis 3 x 2 Velo Clube; Lemense 1 (1) x (2) 1 Palestra. Classificação: 1)Osasco 60; 2) Palmeiras B 58; 3) Sertãozinho 57; 4) Ferroviária 50; 5) Barretos 46; 6) Velo Clube 43; 7) Batatais 37; 8) Palestra 36; 9) Fernandópolis 35; 10) XV de Caraguá 34; 11) Guapira 33; 12) Tupã 29; 13) Lemense 28; 14) Mauaense 27; 15) Guarulhos 18.