Série B-1 ganha destaque nacional Com os grandes clubes de São Paulo parados por causa da preparação para o Campeonato Brasileiro, as atenções se voltam para a disputa do Campeonato Paulista da Série B-1. O torneio, equivalente à quarta divisão, ganhou até projeção nacional. Neste final de semana, os jogos Batatais x Lemense, Velo Clube x Barretos e Sertãozinho x Osasco farão parte do teste 388 da Loteria Esportiva. A Rede Vida, que acompanhou os jogos do Campeonato Paulista da Série A-3, também estará transmitindo, ao vivo, uma partida a cada final de semana. A atração de domingo deverá ser o jogo entre o vice-líder Sertãozinho, com 49 pontos, e o líder Osasco, com 56 pontos, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Apesar da boa posição na tabela, o Sertãozinho demitiu o técnico Edson Só, que não vencia há três partidas, e que foi substituído por Tonho, que estava no Velo Clube. A vitória de 1 a 0 da Ferroviária sobre o Palmeiras-B no Parque Antarctica, no dia 8 de julho, foi o primeiro jogo exibido pela Rede Vida, que no final de semana seguinte mostraria o jogo entre Velo Clube e Osasco. A diretoria do Velo Clube, porém, não permitiu a transmissão do jogo, temendo um vexame da equipe perante as câmeras. No último domingo, novamente não houve transmissão, em virtude do 14º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Campinas. Quatro equipes disputam duas vagas para a Série A-3 no próximo ano. Com 56 pontos, o Osasco é o favorito para ficar com uma das vagas. Logo atrás, com 49 pontos, Sertãozinho e Palmeiras-B dividem a posição, mas o Sertãozinho ainda fará cinco jogos, contra quatro do Palmeiras. Ao contrário das outras divisões, a Série B-1 tem apenas 15 clubes e não 16. O motivo foi a desistência do Corinthians de Presidente Prudente, que fechou as portas no início do ano. Também com chances de classificação, porém menores, estão o Barretos, que tem 45 pontos, e a tradicional Ferroviária, que vem em quinto lugar, com 41 pontos. Para que o campeonato volte a ter 16 clubes no próximo ano, dois clubes serão promovidos da Série B-2 no próximo ano, enquanto apenas um será rebaixado. O mais ameaçado ao descenso é o Guarulhos, que, com 15 pontos, luta para alcançar o Mauaense, penúltimo colocado, que está logo a frente, com 20 pontos.