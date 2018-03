Série B-1: Jalesense vence Fernandópolis Jogando em casa, o Jalesense levou a melhor sobre o Fernandópolis, time comandado por Paulinho Ceará, que já dirigiu time de Jales. O Jalesense derrotou o rival por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira, no Estádio Roberto Rolemberg e chegou à terceira posição do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B1, com seis pontos. Já o Fernandópolis ficou na sexta colocação, com quatro pontos. O jogo deveria ter acontecido no dia 14 de março, na abertura do estadual, mas teve que ser adiado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) porque o local não apresentava condições de segurança. Exceto nos primeiros dez minutos da etapa final, o jogo foi todo do Jalesense. O primeiro gol foi marcado por Thiago, aos 11 minutos do primeiro tempo, aproveitando de primeira um rebote da defesa. O reserva Clayton Machado, aos 18 do segundo tempo, ampl iou de cabeça e decretou a vitória do time da casa. Na seqüência da Série B1 do Campeonato Paulista, o Jalesense volta a campo no domingo, às 15 horas, contra a Ferroviária, em Araraquara. O Fernadópolis, no mesmo dia e horário, recebe o Tupã.