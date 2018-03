Série B-1 tem duelo de desesperados Dois jogos movimentam a rodada deste sábado do Campeonato Paulista da Série B-1. Em Mauá, ocorre o duelo dos desesperados, já que se enfrentam a Mauaense e Guarulhos. O Guarulhos é o lanterna da competição, com apenas seis pontos, e a Mauaense é o vice-lanterna, somando apenas oito pontos. A outra partida da rodada envolve o Guapira e o Barretos. O Barretos é o terceiro colocado da competição, somando 27 pontos e o Guapira é o décimo, com 12 pontos. Neste domingo mais seis jogos completam a rodada às 11 horas. Confira os jogos: Velo Clube x Fernandópolis; Batatais x Palmeiras-B; Sertãozinho x XV de Caraguatatuba; Palestra x Lemense e Ferroviária x Tupã.