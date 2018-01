Série B-2 tem duelo de líderes A liderança do Campeonato Paulista da Série B-2 será decidida, neste sábado, em Rio Claro, às 15 horas. O Primavera, líder da competição, somando 35 pontos, enfrenta o vice-líder Rio Claro, que tem 33 pontos na tabela. O Primavera é a sensação da Série B2, como de 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O time é dirigido pelo jovem Roberto Fernandes, de 30 anos. O Rio Claro não fica atrás e tem 10 vitórias, três empates e também uma derrota sob o comando de Paulo Roberto. Mais uma partida acontece neste sábado: o Guarujá, oitavo colocado com 20 pontos, enfrenta o Linense, quinto colocado com 25 pontos. Os demais jogos da rodada serão disputados domingo, às 15 horas: Ecus x Lençoense; Monte Azul x São Bernardo; Jalesense x Guaratinguetá; Capivariano x Radium; Santa Ritense x Santacruzense e Palmeirinha x Penapolense. Classificação - 1) Primavera 35; 2)Rio Claro 33; 3) Santa Ritense 30; 4) Monte Azul 28; 5) Linense 25; 6) Guaratinguetá 24; 7) Santacruzense 22; 8)Guarujá e Lençoense 20; 10)Ecus 18; 11) Penapolense 17; 12) Palmeirinha 15; 13) Capivariano 14; 14) Radium 10; 15) Jalesense 9; 16) São Bernardo 1.