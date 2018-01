Série B: 3 partidas nesta sexta-feira A estréia do técnico Jair Picerni no Bahia, no lugar do demitido Zetti, é uma das atrações da rodada desta sexta-feira da Série B do Brasileiro. Além do time baiano, que enfrenta o Ceará fora de casa, acontecem mais dois jogos: Criciúma x Guarani e Náutico x Vila Nova. Em Fortaleza, o Ceará encara o Bahia. Em último lugar, com apenas 8 pontos, ao lado de Guarani, Barbarense e Paulista, o time cearense busca a reabilitação. Já os baianos confiam na estréia de Picerni para melhorar a situação no campeonato - tem 11 pontos, na 10ª colocação. Empatados com 10 pontos, Náutico e Vila Nova jogam em Recife, no Estádios dos Aflitos. O time pernambucano vem de derrota - 1 a 0 para o Guarani -, enquanto os goianos ganharam do Marília na última rodada. No interior catarinense, o Criciúma recebe o Guarani tentando fugir da zona de rebaixamento - está na 16ª posição, com 9 pontos. Já o time de Campinas faz várias mudanças para deixar a lanterna. Confira todos os jogos da 9ª rodada da Série B: Terça-feira - Gama 3 x 2 Portuguesa e Ituano 0 x 1 Santo André; Sexta-feira - Náutico x Vila Nova, Ceará x Bahia e Criciúma x Guarani; Sábado - Paulista x Avaí, Santa Cruz x São Raimundo, Caxias x União Barbarense, Vitória x Sport e Marília x CRB; Domingo - Anapolina x Grêmio.