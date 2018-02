Série B: 4 jogos pela 11ª rodada Com novo líder e sem mais nenhum time invicto - Paulista e Brasiliense foram derrotados por Avaí e CRB, respectivamente -, o Campeonato Brasileiro da Série B terá seguimento nesta terça-feira com mais quatro partidas a partir das 20h30, que abrem a 11ª rodada da competição. Esta será a chamada rodada dos clássicos, já que marcará o encontro de times do mesmo Estado ou da mesma região. Depois de chegar aos 22 pontos e assumir a liderança da competição com a vitória sobre o Caxias, por 3 a 2, o Náutico recebe no Estádio dos Aflitos o América-RN, que conseguiu seu segundo triunfo na competição contra o Remo, na última rodada, por 2 a 1. O América é o 18º colocado com 11 pontos. Do outro lado da tabela, o Londrina ainda luta para conseguir sua primeira vitória e deixar a última colocação. Desta vez recebe o Caxias no Estádio do Café, em Londrina. O time da Serra Gaúcha é o 22º colocado com oito pontos, enquanto os paranaenses têm apenas três pontos na lanterna. Na capital catarinense, mais precisamente no Estádio da Ressacada, o Avaí recebe o Joinville. Com a vitória sobre o Paulista, por 2 a 1, o time de Florianópolis assumiu a sexta colocação, com 17 pontos. Já o Joinville, que perdeu para o América-MG, por 1 a 0, caiu para a 12ª colocação, com 12 pontos. Completando a rodada da noite, o Remo volta a jogar no Estádio Mangueirão, em Belém, depois de duas rodadas mandando jogos em Macapá, por uma determinação da Justiça Desportiva. O adversário será o São Raimundo, 10º colocado, com 13 pontos. O time paraense é o 16º, com 12 pontos.