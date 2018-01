Série B: 5 classificados, 2 rebaixados A Série B do Campeonato Brasileiro em 2005 já está quase definida. Faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase, cinco times já estão classificados (faltam mais três) e apenas dois estão rebaixados para a Série C de 2006 (faltam outros quatro). Confira abaixo a situação geral: Para a segunda fase - Estão classificados até o momento o Santa Cruz (38 pontos), o Marília (34), o Santo André (34), o Grêmio (34) e a Portuguesa (33). As outras três vagas estão sendo disputadas por Avaí (32), Vila Nova (32), Guarani (32) e Náutico (32). Rebaixamento - Por enquanto, estão rebaixados Caxias (16 pontos) e Criciúma (19). Sport (27 pontos), Ceará (26), CRB (26), Paulista (25), Bahia (25) e Gama (25) ainda correm riscos. Na última rodada, o CRB pega o Criciúma, em Santa Catarina; o Ceará recebe o Vila Nova (32), em Fortaleza (CE); o Vitória (26) enfrenta a classificada Portuguesa (33), em Salvador (BA); e dois confrontos diretos: Paulista x Bahia e Sport x Gama.