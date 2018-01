Série B: A luta contra o rebaixamento Quatro dos seis clubes que estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B estarão em campo, neste sábado à tarde, a partir das 16 horas, quando serão realizados cinco jogos pela nona rodada. O líder Santo André, com 21 pontos, só vai acompanhar o desempenho de seus adversários. Com nove pontos, o São Raimundo tem um jogo difícil em Recife, diante do Santa Cruz, que tem 17 pontos. O campeão de Pernambuco tenta diminuir a diferença de quatro pontos em relação ao Santo André e está animado pelos 4 a 2 contra o Bahia, em plena Fonte Nova, em Salvador (BA), na última rodada. Um duelo entre desesperados acontece em Caxias do Sul (RS), onde o Caxias, com nove pontos, recebe o União Barbarense, que vem logo atrás, com oito pontos. Ambos não vencem há quatro rodadas, mas pelo menos o time gaúcho conseguiu um heróico empate de 1 a 1 com o São Raimundo, em Manaus (AM). O União perdeu por 2 a 1 em casa para o Criciúma e para tentar espantar a má fase, promove a estréia do técnico José Carlos Serrão, que substitui Leandro Samarone. No jogo da RedeTV!, o Vitória faz um clássico do Nordeste diante do Sport, no Barradão. O Leão soma 12 pontos e precisa vencer para não sair da zona de classificação. Com uma invencibilidade de três rodadas, o time pernambucano também tem 12 pontos. Por incrível que pareça, o pior time da Série B é o Paulista. O finalista da Copa do Brasil tenta largar a lanterna enfrentando o Avaí, em Jundiaí. O time do interior paulista não vence há cinco rodadas e ainda perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, na rodada passada. Do outro lado, o Avaí, com 12 pontos, tenta a reabilitação após a derrota de 1 a 0 para o Vitória. Em Marília, o time paulista recebe o CRB no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O MAC vem tendo altos e baixos, soma dez pontos e na rodada passada, perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, em Goiânia. O CRB venceu por 2 a 0 a Anapolina e com isso, tem 14 pontos. A rodada será completada domingo, às 18h10, com o jogo entre Anapolina e Grêmio, em Anápolis (GO).