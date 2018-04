Série B abre segundo turno com 10 jogos nesta terça

Na abertura do segundo turno da Série B do Brasileiro, acontece rodada completa na noite desta terça-feira, com a realização de 10 jogos. Apesar disso, só pode haver uma mudança no G-4, o grupo dos quatro melhores do campeonato. Independentemente dos resultados, Vasco, Atlético-GO e Guarani estão garantidos entre os quatro primeiros colocados, enquanto o Ceará é o único que corre risco de sair de lá.

Após conquistar o título simbólico do primeiro turno, o Vasco tenta ampliar a série invicta, que já dura seis jogos e o levou aos 39 pontos. Por isso, mesmo fora de casa, promete atacar o Brasiliense nesta terça-feira.

Apesar de ter caído para o segundo lugar na última rodada, o Atlético-GO ainda tem uma posição confortável na Série B. Com 36 pontos, quer aproveitar o fato de jogar em casa nesta terça-feira para derrotar o América-RN.

Assim como Vasco e Atlético-GO, o Guarani não corre risco de sair do G-4 nesta 20.ª rodada. Em terceiro lugar, com 34 pontos, o time de Campinas recebe nesta terça-feira o Fortaleza, que ocupa a zona de rebaixamento.

Para o Ceará, no entanto, a rodada apresenta algum risco de sair do G-4. Afinal, ocupa o quarto lugar, com 33 pontos. Mas o time cearense joga em casa nesta terça-feira, contra o Juventude, que está na zona de rebaixamento.

Dois clubes ameaçam tirar o Ceará do G-4. Um deles é o São Caetano, que já soma seis vitórias seguidas e tem 30 pontos. Dessa vez, o time do ABC faz duelo paulista contra o Bragantino no Anacleto Campanella.

A outra equipe que pode entrar no G-4 nesta rodada é a Ponte Preta, que está em sexto lugar, também com 30 pontos. Mas o desafio nesta terça-feira é complicado: em Natal, encara o ABC, que está na penúltima colocação.

Confira os jogos desta terça-feira:

19h30

Guarani x Fortaleza

Portuguesa x Vila Nova

Paraná x Bahia

Ipatinga x Figueirense

21 horas

ABC x Ponte Preta

Brasiliense x Vasco

21h50

Duque de Caxias x Campinense

São Caetano x Bragantino

Atlético-GO x América-RN

Ceará x Juventude