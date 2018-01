Série B: América Mineiro goleia o CRB O América Mineiro foi o único clube que venceu neste sábado à tarde pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mostrando um futebol de muita velocidade, o time mineiro goleou o CRB, por 4 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, numa tarde em que brilhou a estrela do atacante Fred. Ele marcou três gols, um deles de pênalti - o quarto foi de Toinzé. Para o time alagoano anotou Sandro Goiano. A vitória deixou o América com 10 pontos, uma a mais que o CRB. Os outros jogos terminaram empatados em um gol. No Estádio Castelão, em Fortaleza, 28.459 pessoas viram o empate de 1 a 1 entre Ceará e Gama, que estreou o técnico Roberval Davino. Apesar do resultado positivo fora de casa, o Gama só tem sete pontos na vice-lanterna. O Ceará, que vinha de duas vitórias fora de casa diante de Mogi Mirim (2 a 1) e Botafogo-RJ(2 a 0) agora tem 12 pontos. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Nenê abriu o placar para o Ceará e Nem empatou para o Gama. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Caxias empatou com o São Raimundo, em 1 a 1. Nando fez o gol do visitante aos 8 minutos, enquanto Luciano Rosa empatou aos 19. O time gaúcho tem 10 pontos, dois a menos do que o valente São Raimundo. Em Belém, o Remo sofreu para empatar com o América-RN, em 1 a 1. O gol americano saiu aos 18 minutos do primeiro tempo com Júlio César. O empate aconteceu aos 22 minutos da etapa final com o atacante Waldomiro, cobrando pênalti. O Remo tem 15 pontos e o América 12.