Série B: América-RN e Criciúma já trocam treinadores

Dois técnicos caíram após o término da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com duas derrotas, a direção do América-RN demitiu Luiz Carlos Ferreira, enquanto o Criciúma trocou Leandro Machado por Gelson Silva. Em Natal, Ferreira ficou 20 dias no cargo e caiu após as derrotas para Criciúma, fora, e Bahia, em casa, ambas por 1 a 0. A diretoria colocou no comando, de forma interina, Carlos Moura Dourado, coordenador das categorias de base. Em Criciúma, a diretoria anunciou que o técnico Leandro Machado pediu seu afastamento. Sem perder tempo, contratou um velho conhecido: Gelson Silva. Ele dirigiu o time no ano passado por quase toda a competição, quando o time esteve sempre entre os primeiros colocados. A segunda rodada já tinha derrubado outro técnico: Fahel Júnior, do Santo André, que também perdeu duas vezes, para Bragantino, por 1 a 0, e para Brasiliense, por 3 a 1. Em seu lugar assumiu Sérgio Soares. A terceira rodada começa já nesta terça-feira, com três jogos: Marília x Paraná, Vila Nova x CRB e Criciúma x São Caetano. Com seis pontos em dois jogos, o Corinthians lidera isoladamente a competição.