Série B: Arruda estará cheio no clássico O clássico pernambucano entre Santa Cruz e Náutico está monipolizando o torcedor de Recife. Até o final da tarde desta sexta-feira, mais de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos para o duelo marcado para domingo, às 16 horas (15 horas local), no estádio do Arruda. A expectativa é para que o jogo seja assistido por cerca de 50 mil pessoas. Os dois times brigam pelo acesso no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santa Cruz tem quatro pontos, um a mais do que o Náutico. Assim, o atual campeão pernambucano calcula que poderá voltar à elite se vencer porque na última rodada receberá a Portuguesa. Assim como aconteceu no clássico da semana passada, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) da capital vai alterar o trânsito, desta vez nos arredores do Arruda. Algumas ruas serão bloqueadas a partir do meio dia para circulação de carros e o itinerário de algumas linhas de ônibus modificado. O polêmico presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto Oliveira, deverá processar o técnico Roberto Cavalo pelas críticas feitas pela escala do pernambucano Patrício de Souza para o clássico. Ele baseia-se no artigo 190 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão de 60 a 720 dias. No Santa Cruz, o zagueiro Adriano e o lateral-esquerdo Xavier devem ser mesmo os substitutos do capitão Carlinhos Paulista e Peris, suspensos. No Náutico, o zagueiro Marcelo Ramos entra no lugar do suspenso capitão Batata, enquanto o atacante Kuki retorna na vaga de Betinho.