Série B: Avaí e Anapolina vencem fora A estréia do técnico Givanildo de Oliveira no Remo não foi nada boa. Mesmo jogando no Estádio Baenão, nesta sexta-feira à noite, perdeu para o Avaí, por 3 a 1. O time catarinense chegou à sua terceira vitória consecutiva, consolidando sua presença entre o G8 - grupo dos oito times classificados. O Avaí tem 31 pontos, em quinto lugar, enquanto o remo, com 19 pontos, é o 19ª colocado. Tico (2) e Evandro anotaram para o Avaí, enquanto Juninho anotou o gol de honra do time paraense. Em Belo Horizonte, a Anapolina conseguiu sua primeira vitória fora de casa ao bater no América Mineiro, por 2 a 0, com gols de Róbson Goiano e Fábio Recife, de pênalti, ambos no segundo tempo. O time goiano saiu da zona do rebaixamento, estando agora com 20 pontos em 18º lugar. O Coelho entrou na zona do rebaixamento, com 18 pontos, em 21º lugar.