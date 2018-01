Série B: Bahia contra o rebaixamento No fechamento da 20.ª rodada, a penúltima da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, três clubes lutam contra o rebaixamento à Série C em 2006, neste sábado, a partir das 16h. A situação mais complicada é do Bahia, com apenas 22 pontos, na zona do rebaixamento e dependendo de uma vitória diante do já classificado Santo André, na Fonte Nova, em Salvador, para ter chances de escapar do rebaixamento. Uma derrota do Bahia o deixará virtualmente rebaixado independente do jogo contra o Paulista, em Jundiaí, pela última rodada. Vítima de uma crise política que se arrastou durante toda a competição, o campeão brasileiro de 1988 - há dois anos fora da elite - está mesmo bem perto do descenso. Vice-líder, com 34 pontos, o Santo André só pensa na segunda fase. Em Marília, no estádio Bento de Abreu, o time paulista, com 31 pontos, só precisa vencer o vice-lanterna Criciúma, com 19 pontos, para se garantir matematicamente na segunda fase. É um feito que parece próximo, confirmando a força do Marília, que ficará pela terceira vez seguida entre os oito melhores da Série B. Ao time catarinense só resta vencer. Caso contrário, será rebaixado e fará companhia ao Caxias. Em Manaus, no Vivaldão, o São Raimundo, com 25 pontos, recebe a Anapolina, com 24. O time da casa espera se manter invicto em seus domínios e se livrar de vez da Série C.