Série B: Bahia e Gama contra descenso Ameaçado pelo rebaixamento, o Bahia faz um jogo de vida ou morte contra o São Raimundo, nesta sexta-feira, na Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Outro time que tenta fugir da zona de perigo é o Gama, que receberá o Náutico. A equipe pernambucana sonha com uma vaga na segunda fase. Em Salvador, o Bahia não pensa em outro resultado que não seja a vitória. O time baiano é o 18.º colocado, com 19 pontos, e está na zona de rebaixamento. Na última rodada, o Bahia foi goleado pelo Náutico. O São Raimundo está na zona intermediária, podendo tanto cair como se classificar, embora a última seja pouco provável. O time amazonense soma 22 pontos, na 14.ª colocação. No estádio Mané Garrincha, lutando contra o rebaixamento, o Gama enfrenta o Náutico, que luta pela classificação para a próxima fase da Série B. O Gama é o 17.º colocado, somando 19 pontos e vem de quatro rodadas sem derrotas. O Náutico é o sétimo, com 27 pontos, está em ascensão e calcula que precisa de mais cinco pontos para chegar à segunda fase.