Série B: Brasiliense reassume 1º lugar O Brasiliense-DF reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B após mais uma vitória. Na tarde deste domingo, em Taguatinga, o time candango derrotou o Caxias-RS, do técnico Juninho Fonseca, por 3 a 0. Os gols saíram todos no segundo tempo, com Igor, Samuel (contra) e Val Baiano. A vitória deixou os brasilienses com 17 pontos, dois a mais do que o Paulista, segundo colocado. O Caxias continuou com os sete pontos. Pela manhã, o Paulista, de Jundiaí, conseguiu mais uma vitória em casa e alcançou os 15 pontos na tabela. Com dois gols de Davi, o time do técnico Wágner Mancini derrotou o Ceará por 2 a 1. O gol de honra dos cearenses foi marcado por André. Os oito melhores colocados se classificam após o término da primeira fase. Atualmente Brasiliense, Paulista, Náutico, Fortaleza, Bahia, Portuguesa, Santa Cruz e Remo passariam à fase final. Apenas três times ainda não perderam após as sete primeiras rodadas. Além de Brasiliense e Paulista, o Remo, que empatou cinco vezes, ainda está invicto. Por outro lado, somente Londrina e CRB ainda não conseguiram uma vitória sequer na competição.