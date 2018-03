Série B: campeões jogam em casa Mal terminada a primeira rodada, o Campeonato Brasileiro da Série B já tem seguimento nesta terça-feira. Os campeões estaduais Brasiliense-DF e Náutico-PE terão a chance de compensar as estréias apagadas com jogos diante de suas torcidas. Todas as partidas desta terça-feira começam às 20h30. O Náutico, que na rodada inicial empatou com o Mogi Mirim, no interior de São Paulo, recebe o Londrina-PR, que também empatou na estréia, nos Estádio dos Aflitos. Para o jogo, o técnico Zé Teodoro terá o desfalque do volante Leomar, que torceu o tornozelo, mas poderá contar com a volta do meia Gil Baiano. Depois de empatar com o Ituano (1 a 1), o Brasiliense espera poder conquistar a primeira vitória na competição, contra o Fortaleza-CE, no estádio Boca do Jacaré. No entanto, os jogadores sabem que será uma missão difícil, já que o time cearense, agora dirigido por Hélio dos Anjos, estreou goleando o CRB-AL. A segunda rodada será completada com mais três jogos na sexta-feira, dois no sábado e outros três no domingo. Confira os jogos desta terça-feira: Avaí-SC x Santo André-SP, Brasiliense-DF x Fortaleza-CE, Náutico-PE x Londrina-PR e Marília-SP x Sport-PE.