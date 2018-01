Série B: Caxias estraga festa do Ituano No jogo que a vitória serviria como um presente para o manager Oliveira Júnior, que completou 46 anos na segunda-feira, o Ituano não passou de um empate por 1 a 1 jogando contra o Caxias, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP). Foi o primeiro ponto do time paulista, que ainda não venceu. Os gaúchos assumiram a liderança provisória, com quatro pontos. "Em casa nós temos a obrigação de vencer", criticou o empresário, ex-procurador de Roberto Carlos, do Real Madrid, que comanda o Ituano há cinco anos. Logo de início o Ituano tomou conta da posse de bola, mas a utilizava sem muita objetividade. Com uma marcação muito forte, o time gaúcho levava vantagem sobre os atacantes do time paulista. O jogo melhorou a partir dos 30 minutos, quando o Caxias passou a tentar o gol. Mas aos 43 minutos o Ituano conseguiu abrir o placar. Fernando Gaúcho dominou na área e o lateral Gedeon apareceu para bater forte. Em desvantagem, o Caxias voltou para o segundo tempo procurando o ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos 19 minutos, se aproveitando de desatenção da defesa, o atacante Flávio invadiu a área, passou pelo goleiro e marcou seu terceiro gol na competição. O time da casa não conseguiu reação, o que irritou o técnico Válter Ferreira. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.